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الخميس 23 تموز 2020 ساعة 14:13

تشييع شهيد المقاومة في جنوب لبنان

تشييع شهيد المقاومة في جنوب لبنان
وجابت المسيرة شوارع البلدة تتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل والتكفيريين.

ثم القى النائب عز الدين كلمة قال فيها: أنتم يا أهلنا ضحيتم ليبقى هذا الوطن قويا وليبقى شعبه راسخا وثابتا ومقداما في العطاء، لقد سقط هذا الشهيد على أرض سوريا بغارة إسرائيلية، واستشهد وارتقى إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الحرب سجال بيننا وبين هذا العدو، سواء طالت أم قصرت، وهذا المسار الذي اختطه الشهداء بدمائهم، سنحميه بأشفار العيون، وبإرادتنا وعزمنا وصبرنا، وإننا لمنتصرون، ولو سقط الشهيد تلو الشهيد.

وأضاف: لقد استشهد الشهيد علي في درب هذا الطريق وهو يقوم بواجبه الجهادي ويتحمل مسؤوليته الوطنية والدينية والشرعية والأخلاقية، ونحن سنقدم الشهيد تلو الشهيد، ولن نتخلى عن مسؤوليتنا، وعن حفظ أهلنا وشعبنا ووطننا وحقوقنا وثرواتنا واستقلالنا وسيادتنا، شاء الأميركي أم لم يشأ.

وأكد عز الدين أن الصراع ما زال مفتوحا، والمعركة طويلة، ولن نتراجع مهما قدمنا من تضحيات، والمقاومة التي صنعت هذا النصر والتحرير، ستبقى في المواجهة والجهوزية التامة، ولن نفرط بذرة من تراب هذا الوطن، وكذلك لن يفرط أحد بقوة هذه المقاومة، ولن نتخلى عنها، لأنها أثبتت إلى جانب شعبها وجيشها أن هذه الثلاثية هي التي تصنع لنا العزة والكرامة والحرية.
رقم : 876119
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