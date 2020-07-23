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الخميس 23 تموز 2020 ساعة 15:44

تركيا تتوعد الخصوم في ليبيا بـ'السحق'

وكتب المسؤول التركي على حسابه في "تويتر" في معرض تعليقه على عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا في وقت سابق برئاسة الرئيس رجب طيب أرغان، مغردا بلهجة حادة: "تركيا تمتلك القدرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا، كما سحقت التنظيمات الإرهابية، حزب العمال الكردستاني، ووحدات الحماية الكردية، وداعش، وكولن".

يذكر أن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد خسارتها لمواقعها بجنوب العاصمة طرابلس، انسحبت إلى مدينة سرت، فيما تصر تركيا وحليفتها حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس على ضرورة انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة، قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وكانت الرئاسة التركية اشترطت على لسان المتحدث باسمها، إبراهيم قالن، انسحاب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر من سرت والجفرة للتوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، محذرة في الوقت ذاته مصر مما وصف بـ"مخاطر أي تدخل عسكري لها في ليبيا".

وتحظى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بدعم من جانب تركيا سياسيا وعسكريا لمواجهة قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يحظى بدعم من السعودية، ومصر، والامارات و بعض البلدان الغربية .

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حال من الفوضى، وتتنافس فيها حالياً سلطتان، هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.
رقم : 876135
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