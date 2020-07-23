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الخميس 23 تموز 2020 ساعة 17:19

دوريات روسية تركية مشتركة على الحدود السورية الشمالية

وأضافت المواقع أنَّه جرى تسيير دورية جديدة انطلقت من قرية شيرك غرب بلدة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي، وجالت عدَّة قرى في محيط البلدة، لتعود إلى نقطة انطلاقها.
وتضمنت الدورية 4 مدرعات عسكرية من كلا الجانبين، بالإضافة إلى مروحيتين روسيتين للمراقبة.

وكانت القوات التركية والروسية قد سيرت دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي التاسعة في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الرئيسين التركي والروسي في الخامس من شهر آذار الماضي، ووصلت هذه الدورية المشتركة لأول مرة الى مشارف مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي. وذلك بعد 53 يوما من موعد بدء تسيير الدوريات المشتركة الروسية التركية وفق البروتوكول الإضافي الذي أقره اتفاق موسكو ضمن الشريط الآمن لطريق عام حلب – اللاذقية والمعروفة بـ M4.
رقم : 876141
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