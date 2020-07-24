الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 08:34

بومبيو: يجب أن نعمل مع روسيا في مجال الرقابة على الأسلحة

بومبيو: يجب أن نعمل مع روسيا في مجال الرقابة على الأسلحة
وقال بومبيو في كلمة له بولاية كاليفورنيا، يوم الخميس، إن "هناك مجالات يجب أن نعمل فيها بشكل مشترك مع روسيا. وأعتقد أن خبراءنا سيعملون مع روسيا في إطار الحوار الاستراتيجي".

وأضاف أن هناك "أملا" بوضع حزمة جديدة من الاتفاقيات في مجال الرقابة على الأسلحة.
وتابع بومبيو قائلا: "هذا يتجاوب مع مصالحنا ومصالح روسيا"، مؤكدا أن واشنطن "طلبت من الصين أيضا الانضمام إلى هذا العمل، لكنها ترفض ذلك. نأمل بأنهم (الصينيين) سيغيرون من موقفهم".

وأعرب بومبيو عن قناعته بأن العمل المشترك مع روسيا في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتحديات الاستراتيجية الجدية سيسمح بـ "جعل العالم أكثر أمانا".
هذا، ومن المتوقع أن تجري في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل جولة جديدة من المشاورات الروسية – الأمريكية حول الأمن الاستراتيجي.
رقم : 876201
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
24 تموز 2020
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
24 تموز 2020
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
24 تموز 2020
تضييق الخناق على نتنياهو
تضييق الخناق على نتنياهو
23 تموز 2020
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
23 تموز 2020
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
23 تموز 2020
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
22 تموز 2020
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
22 تموز 2020
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
22 تموز 2020
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
22 تموز 2020
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
22 تموز 2020
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
21 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس