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الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 08:38

أمير الكويت يصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

أمير الكويت يصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه
ويواجه امير الكويت نوبة متجددة من الدوار، وصعوبة في التنفس وخفقان في القلب قبل دخوله للمستشفى، مرجحا أن الأمير ربما يكون خضع لعملية جراحية بسيطة لإصلاح جهاز تنظيم ضربات القلب، بينما هو في الوقت الحالي يخضع للراحة وتلقي عدد من الكورسات العلاجية.

ومنذ أن تم فحص جهاز تنظيم ضربات القلب للأمير المسن العام الماضي، وهناك مخاوف من أنه قد يواجه مشاكل جديدة تتعلق بالقلب، ولذا سيقوم فريقه الطبي بإجراء جميع الاختبارات اللازمة لتقليص حدود مشكلته الصحية.

وفي وقت سابق أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، "علي الجراح"، صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد "نواف الأحمد الصباح" لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول أمير البلاد المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وحسب موقع "تاكتيكال ريبورت" المتخصص في نشر معلومات الاستخبارات بالمنطقة، فقد دخل الأمير الكويتي صباح السبت، إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية روتينية وجراحة ناجحة في اليوم التالي.
رقم : 876202
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