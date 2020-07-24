الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 08:51

قوات الاحتلال تقتحم باب الرحمة وتعتقل 3 مقدسيين

قوات الاحتلال تقتحم باب الرحمة وتعتقل 3 مقدسيين
وذكر مركز الاعلام الفلسطيني نقلا عن شهود عيان أنّ أفراد شرطة الاحتلال اقتحموا الخميس، مصلى باب الرحمة بأحذيتهم، وشرعوا في تفتيشه، والعبث بمحتوياته.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد الزير والفتيين أدهم زيتون ومحمد صندوقة من داخل مقبرة باب الرحمة.

وأفادت مصادر مقدسية أن المعتقلين اقتيدوا إلى مركز شرطة باب الأسباط داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وتعرض المسجد الأقصى الخميس لاقتحام العشرات من المستوطنين من باب المغاربة، وتجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد وسط إخلائها من المصلين، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.

وتتعرض المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى لهجمة من الاحتلال، كان آخرها إصدار قرار بإغلاق مصلى باب الرحمة أمام المصلين، وسط رفض من الأوقاف الإسلامية بالقدس للقرار وأي قرار من الاحتلال يتعلق بالأقصى.

وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" حملة لتهويد المسجد الأقصى تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".

وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.

ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، من تاريخ 27-7 وحتى 30-7.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في حين تزداد وتيرتها خلال مدّة الأعياد اليهودية.

ورصد تقرير للمكتب الاعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال مايو/أيار السابق، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعدا، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى.
رقم : 876210
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
24 تموز 2020
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
24 تموز 2020
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
24 تموز 2020
تضييق الخناق على نتنياهو
تضييق الخناق على نتنياهو
23 تموز 2020
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
23 تموز 2020
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
23 تموز 2020
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
22 تموز 2020
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
22 تموز 2020
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
22 تموز 2020
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
22 تموز 2020
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
22 تموز 2020
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
21 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس