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الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 08:54

العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه

العراقيون يخاطبون
ووصل وسم #السيد_المستطاب الى الترند الاول في العراق اليوم الخميس، وذلك بعد ان وصل وسم ( #السيستاني_والحشد_نعمتا_العراق) الى الترند ايضا يوم امس.

"محمد النصراوي" اشار الى كلمة اية الله السيد علي خامنئي لابناء الشعب العراقي عندما استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه
"Khadov Leadov" اشار الى رسالة تعزية السيد السيستاني الى السيد الخامنئي والتي وصفه فيها بالسيد المستطاب.
العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونهالعراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه
"احمدي" غرد قائلا:
يقولون لماذا تحبوا هذا الشخص وكيف لأحد لا يحب هذا النور
العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه"ايليا ايليا" استذكرت كلام سماحة السيد خامنئي وغردت:
لا تهابوا هيمنة عالم الكفر، وثقوا بوعد الله عز وجل وهذا قوله سبحانه وتعالىٰ يقرر بكل صراحة ووضوح: ﴿أَم يُرِيدُونَ كَيدًا فَالَّذينَ كَفَرُوا هُمُ المَكِيدُونَ﴾
العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونهالعراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه
"منار" قال: السيدان العليان سبيل نجاحنا.
العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه
"منار" اكد ان المرجعية واحدة ولن تتفرق.
العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونهالعراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه
"sh_313" قال: عند ما تكون المذهب المحارب منذ الاف السنين وتتكالب عليك جميوعم من العرب والغرب ويضهر اخاك في العقيده والمذهب المولود من صلب المعاناة متنفساً للكرامه والعز وينصرك ويكون دوله قويه للشيعه تبدء ابواق الاعداء بلنعيق والاستفزاز لكننا فخورين بكم قادتنا وباقين على العهد".
العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه
"مختار" اكد ان "القادة الحقيقيون لا يصنعون أتباعآ لهم ... أنهم يصنعون مزيدآ من القادة".
العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه
رقم : 876212
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