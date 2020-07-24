العراقيون يخاطبون 'السيد المستطاب' ويشكرونه

ووصل وسم #السيد_المستطاب الى الترند الاول في العراق اليوم الخميس، وذلك بعد ان وصل وسم ( #السيستاني_والحشد_نعمتا_العراق) الى الترند ايضا يوم امس."محمد النصراوي" اشار الى كلمة اية الله السيد علي خامنئي لابناء الشعب العراقي عندما استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي."Khadov Leadov" اشار الى رسالة تعزية السيد السيستاني الى السيد الخامنئي والتي وصفه فيها بالسيد المستطاب."احمدي" غرد قائلا:يقولون لماذا تحبوا هذا الشخص وكيف لأحد لا يحب هذا النور"ايليا ايليا" استذكرت كلام سماحة السيد خامنئي وغردت:لا تهابوا هيمنة عالم الكفر، وثقوا بوعد الله عز وجل وهذا قوله سبحانه وتعالىٰ يقرر بكل صراحة ووضوح: ﴿أَم يُرِيدُونَ كَيدًا فَالَّذينَ كَفَرُوا هُمُ المَكِيدُونَ﴾"منار" قال: السيدان العليان سبيل نجاحنا."منار" اكد ان المرجعية واحدة ولن تتفرق."sh_313" قال: عند ما تكون المذهب المحارب منذ الاف السنين وتتكالب عليك جميوعم من العرب والغرب ويضهر اخاك في العقيده والمذهب المولود من صلب المعاناة متنفساً للكرامه والعز وينصرك ويكون دوله قويه للشيعه تبدء ابواق الاعداء بلنعيق والاستفزاز لكننا فخورين بكم قادتنا وباقين على العهد"."مختار" اكد ان "القادة الحقيقيون لا يصنعون أتباعآ لهم ... أنهم يصنعون مزيدآ من القادة".