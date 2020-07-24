مظاهرة حاشدة امام ديوان نتنياهو مطالبة برحيله

وتظاهر الالاف ضد نتنياهو احتجاجا على سلوك الحكومة في أزمة كورونا وضد قانون كورونا، في حين نظم انصار نتنياهو مظاهرة مؤيدة له في نفس المكان.



وطالب المتظاهرون باستقالةِ نتنياهو بسببِ اتهامِه بالفساد وبعدَ الادلةِ التي تُدينه بالاحتيالِ وتلقي الرشوة، اضافةً الى هجومِه على النائبِ العام ووسائلِ الاعلام.



واتت هذه التظاهراتُ عقبَ اخرى خرجت لنفسِ الهدف، وعلى اثرِها اعتقلت قواتُ الاحتلال العشراتِ من المتظاهرين في الاحياءِ الغربية للقدسِ المحتلة.



وتعرّضت حكومةُ نتنياهو مؤخراً لانتقاداتٍ واسعة بسببِ التداعياتِ الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.