اردوغان يشارك في أول صلاة في آيا صوفيا

وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس، وكانوا يتوجون أباطرتهم فيها، وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول.



ووافق مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في تركيا، بطلب من جمعيات عدة على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفا، وفور صدور هذا القرار أعلن أردوغان تحويل كنيسة آيا صوفيا مسجدا.



وأثار قرار تحويل الكنيسة مسجدا، انتقادات في الخارج خصوصا من روسيا واليونان، وأعرب البابا فرنسيس عن “حزنه العميق” لهذا القرار.



وبعد أسبوعين بالكاد على قرار تحويل الموقع من متحف إلى مسجد، يتوقع أن يشارك بين 700 وألف مسلم حوالى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش في صلاة الجمعة، في حضور رئيس الدولة، حسبما ذكرت هيئة الشؤون الدينية التركية.