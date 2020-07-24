ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية

وفي تصريح صحفي قال جعفر زادة: بعد التهديد العسكري لطائرة شركة ماهان من طراز ايرباص من قبل مقاتلتين أميركيتين، ستتابع منظمة الطيران المدني الإيراني هذه القضية في المنظمات الدولية.



واضاف: في الساعات القليلة القادمة، ستصدر منظمة الطيران المدني بيانا بشأن تهديد رحلة طهران – بيروت لشركة ماهان.



يذكر ان طائرة ایرباص 310 تابعة لشركة ماهان كانت في رحلة لها من طهران الى بيروت مساء الخميس اعترضتها مقاتلتان امیرکیتان من طراز F-15 se فوق الاجواء السورية، مما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة مما ادى الى اصابة بعض الرکاب، وواصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت لاحقا.



وبعد اجلاء الركاب في مطار بيروت وتزويدها بالوقود عادت طائرة ماهان الى طهران وحطت في مطار الامام الخميني (رض) في الساعة الثانية و45 دقيقة من فجر اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (+4.5 تغ).



وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، قد حذر الولايات المتحدة عواقب هذا العمل الخطير، وحملها المسؤولية ازاء اي حادث قد يقع للطائرة في رحلة العودة.

وقال موسوي في تصريح له مساء الخميس، ان تفاصيل الحادث هي الان قيد التحقيق وبعد استكمال المعلومات سيتم اتخاذ الاجراءات السياسية والقانونية اللازمة.



واضاف: انه في الوقت ذاته تم خلال اتصال سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي مع الامين العام للمنظمة انطونيو غوتيرش، التأكيد صراحة بانه لو وقع اي حادث لهذه الطائرة في رحلة العودة فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمل اميركا المسؤولية، كما تم تسليم هذه الرسالة للسفير السويسري في طهران ايضا.



وكان قائد طائرة ماهان قد صرح بانه حين مكالمته لطياري المقاتلتين للالتزام بمسافة الامان اللازمة قد اعلنوا بانهم اميركيون.