محاولات نتانياهو لاختلاق الازمات وحل الحكومة

ونقلت صحيفة "هآرتص" عن المصادر قولها إن نتنياهو سيعمل على اختلاق الأزمات داخل الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ سعياً لحلّها والدعوة لانتخابات جديدة للكنيست نهاية العام.



وذكرت هآرتص أن نتنياهو سيسعى خلال الفترة المقبلة لإظهار الحكومة كعاجزة عن القيام بمهامها، واختلاق الخلافات مع شريكه في الحكومة بيني غانتس؛ لإجراء انتخابات جديدة لعدة أهداف، من بينها التخلص من اتفاق تعيين غانتس رئيساً للحكومة منتصف العام المقبل، وخلافات جوهرية أخرى ظهرت بعد الاتفاق الائتلافي، وانعدام التعاون المشترك.



وبينت الصحيفة أن التاريخ المتوقع للانتخابات سيكون نهاية العام، في حين عقب حزب الليكود على الخبر، قائلًا إنه عارٍ عن الصحة، وأن حزب "أزرق-أبيض" الذي يتزعمه غانتس هو الذي يتصرف خلال الفترة الأخيرة "كما لو أنه يستعد للانتخابات".