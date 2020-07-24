هزة أرضية شعر بها سكان شرق لبنان

وصدر اليوم عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيان، يتعلق بالهزة الأرضية التي شعر فيها بعض السكان في بعلبك ومختلف المناطق اللبنانية، جاء فيه:

يفيد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية انه سجل عند الثانية والدقيقة العشرين بالتوقيت المحلي من فجر يوم الجمعة الواقع في 24 تموز 2020 هزة أرضية بقوة 3,9 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قضاء بعلبك، وقد شعر بها بعض المواطنين.



كما ويذكر المركز بإمكانية الاطلاع على النشاط الزلزالي في لبنان من خلال استخدام تطبيق LebQuake على الهاتف المحمول .