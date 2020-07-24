إيران وروسيا عازمتان على إبرام اتفاقية طويلة الأمد

وكتب "كاظم جلالي" فی تغریدة له على تويتر : تم التوقيع منذ ما يقارب 20 عامًا، على اتفاق أطار العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا، وخلال السنوات العشرين الماضية، وقعت العديد من التطورات علی صعید العلاقات الدولية والاقليمية والثنائية بين البلدين.



واشار الى ارتفاع مستوى العلاقات والتعاون بين إيران وروسيا في الوقت الراهن لاكثر مما كان عليه في العقود السابقة قائلا: لقد أصبح التعاون بين الجانبين أعمق وأكثر جدوى وهناك امكانيات كامنة وهائلة في العلاقات بين البلدين يجب الاستفادة منها في اطار برنامج للتعاون الشامل.