الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 12:28

وزير الصحة اللبناني: سنتعايش مع انتشار كورونا

وزير الصحة اللبناني: سنتعايش مع انتشار كورونا
فأشار ​وزير الصحة​ العامة اللبناني، ​حمد حسن​، إلى أنه "نحن اليوم في فترة امتحان، ولكن الطاقم الطبي اليوم بقمة الاستعداد لاستقبال ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ المنتسرة في كل المناطق اللبنانية، والتي سنتعايش فيها على طريقتنا وليس على طريقة كورونا".

ولفت حسن، خلال جولته في ​مستشفى بعبدا الحكومي​، إلى أنه "نحن سنتحمل معنويا ولوجستيا عدد الاصابات. نريد ان نعمل كمسيطرين عليها. نحن قبل 21 تموز وقبل فتح البلد، كنا بين الدول الـ 15 الأولى في ​العالم​ التي كانت تسيطر على المرض، واليوم بعد فتح البلد الذي بدأ ينتعش ويعيش، بدأت الناس بالخروج من الضغوط التي عاشتها".

كما شدد على أنه "اليوم يجب أن نكون واعين كيف يجب أن نلتزم ونهتم ونحتضن، ونتوج كل ما تدربنا عليه خلال الأشهر الأربعة الماضية التي خضناها بتفوق"، موضحاً أن "وطننا جريح وفي محنة وكلنا مصابون، لكن العود الى ​الحياة​ العادية فيه تتطلب التضحية".

وأكد حسن أن "قسم الكورونا في مستشفى بعبدا الجامعي هو لاستقبال المصابين كما في كل المناطق اللبنانية. لا يمكننا تقسيم المناطق حتى في المرض. كلنا يجب أن نتعاون ونكمل المشوار، وبهذا الاداء النموذجي التعاوني مع ​السفارة​ الايطالية الذي رايناه، ومع العديد من الجهات المحلية والدولية، انتهينا من المرحلة الثانية من التأهيل ولا يزال لدينا المرحلة الثالثة".
رقم : 876247
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
24 تموز 2020
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
24 تموز 2020
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
24 تموز 2020
تضييق الخناق على نتنياهو
تضييق الخناق على نتنياهو
23 تموز 2020
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
23 تموز 2020
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
23 تموز 2020
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
22 تموز 2020
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
22 تموز 2020
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
22 تموز 2020
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
22 تموز 2020
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
22 تموز 2020
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
21 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس