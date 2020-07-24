الكيان الصهيوني يخرق الأجواء اللبنانية

وتشهد قرى وبلدات منطقة حاصبيا و​العرقوب​ جنوب لبنان لليوم الثاني على التوالي تحقيقا مكثفا وشبه مستمر لطائرات استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع MK دون طيار بشكل ويتركز تحليق هذه الطائرات بشكل دائري وعلى ارتفاعات متوسطة فوق المنطقة ما بين تلال ​العديسة​ ومرتفعات ​جبل الشيخ​ امتدادا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ وصولا حتى مرتفعات جبل برغز ومجرى الليطاني في ​البقاع الغربي​.



ويأتي هذا مع حالة من استنفار العدو على الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة خوف من رد المقاومة على استشهاد مقاتل من مقاتلين حزب الله في غارة إسرائيلية في سوريا مساء الاثنين.