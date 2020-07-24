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الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 12:53

السراج وبوريل يؤكدان على العودة للمسار السياسي في ليبيا

السراج وبوريل يؤكدان على العودة للمسار السياسي في ليبيا
ونقلت مصادر صحفية عن بوريل " قوله خلال المحادثة عن حرص الإتحاد الاوروبي على تحقيق وقف لأطلاق النار في ليبيا والعودة للمسار السياسي وفقا لقرارات الامم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

من جانبه أكد السراج على الالتزام بمخرجات برلين ورفضه لأي مبادرة أحادية، كما شدد على أن أي وقف لأطلاق النار يجب أن يكون قادر على الاستمرار وبما يفرض عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد.

وسلط السراج الضوء على ملف الانتهاكات التي تشمل ما تم اكتشافه من مقابر جماعية في مدينة ترهونة، وألغام زرعت في مناطق سكنية في ضواحي العاصمة طرابلس.

واتفق الجانبان خلال المحادثة الهاتفية على ضرورة رفع الاغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.
رقم : 876257
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