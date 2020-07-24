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الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 13:01

حماس والجهاد تدينان اعتراض واشنطن طائرة إيرانية

حماس والجهاد تدينان اعتراض واشنطن طائرة إيرانية
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم ،في تصريحٍ صحفيٍّ: "إن اعتراض طائرات حربية امريكية طائرة ركاب مدنية إيرانية وتعريض ركابها للخطر، هو فعل مدان ومستنكر".

وشدد قاسم على أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو تطبيق عملي لمفهوم الارهاب في القانون الدولي.

وأضاف قاسم "هذا العدوان الأمريكي يأتي بالأساس لخدمة المشروع الصهيوني، وهو امتداد لعدوانها على شعبنا الفلسطيني عبر دعمها للاحتلال، وطرحها لمشاريع تهدف لتصفية القضية الفلسطينية مثل ما يسمى بصفقة القرن".

وطالب قاسم بنبذ كل الخلافات والصراعات بين مكونات امتنا الواحدة، وتوحيد جهودها وطاقاتها لمقاومة المشروع الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية.

بدورها، أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، محاولة الاعتداء الإرهابية التي تعرضت لها طائرة الركاب المدنية التابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من قبل طائرات حربية معادية في سماء سوريا.

وأكدت الحركة في بيانٍ صحفيٍّ تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، أن هذا الحادث الإرهابي يدلل على النوايا العدوانية الامريكية ودورها في تهديد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم.

وقالت إن من حق الجمهورية الاسلامية الإيرانية اتخاذ كل الخطوات والاجراءات وعلى كافة المستويات في الرد على المحاولة الإرهابية بحق الطائرة الإيرانية.

واعترضتْ مقاتلتانِ اميركيتان طائرةَ ركابٍ مدنيةً إيرانية تابعةً لشركةِ ماهان في الأجواءِ السورية ،امس الخميس, وقد اضطُرَّ قائدُ الطائرة لخفضِ مستوى الطيران بصورةٍ مفاجئة لتلافي مضايقةِ الطائرتينِ الحربيتين ما ادى الى اصابةِ عددٍ من الركاب.

يُذكر أنّ الطائرةَ عادتْ بعد الحادث الى العاصمةِ الايرانية طهران بسلام وقد اعترفَ مسؤولون اميركيون بأنّ مقاتلةً من طراز "إف 15" دخلتْ مجالَ رؤيةِ طائرةِ ركابٍ ايرانية وادّعَوْا أنها كانت على مسافةٍ امنة.
رقم : 876258
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