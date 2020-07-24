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الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 13:25

اسلامي: تهديد طائرة ركاب مدنية عمل إرهابي ويمكن مقاضاته

اسلامي: تهديد طائرة ركاب مدنية عمل إرهابي ويمكن مقاضاته
وقال وزير الطرق والتنمية العمرانية محمد اسلامي إن تهديد المقاتلات الاميركية لطائرة ركاب مدنية هو عمل إرهابي قائلا: "قدمت منظمة الطيران المدني الايرانية احتجاجها على هذا السلوك إلى منظمة الطيران الدولية وسنتابع القضية بشكل قانوني حتى ادانة الولايات المتحدة".

وفي حديث صحفي، قال محمد إسلامي عن تهديد طائرة ركاب إيرانية من قبل مقاتلتين أمريكيتين يوم امس : "هذا عمل إرهابي اقدمت عليه الحكومة الأمريكية الظالمة القمعية فما اقدمت عليه اميركا هو اعتداء دولي ولايتوقع من الحكومة الأمريكية المنتهكة للقوانين غير هذا التصرف.

وتابع إسلامي: "طائرة ركابنا تتحرك في مسار تجاري وممر دولي وان تهديد المقاتلات الاميركية لها يعد عملا غير قانوني وغير إنساني".

وقال وزير الطرق والتنمية العمرانية: "إن هيئة الطيران المدني قدمت اعتراضها على هذا السلوك إلى منظمة الطيران الدولية وسنواصل متابعة القضية بشكل قانوني حتى إدانة الولايات المتحدة".

إسلامي ردا على سؤال عن موعد تشكيل لجنة التحقيق في الحوادث من قبل منظمة الطيران الوطنية السورية؟ قال "لم يتضح بعد ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السماء السورية ام اللبنانية لكن الحكومتين اللبنانية والسورية يجب أن تحتجا لدى منظمة الطيران العالمية على هذا السلوك غير الانساني للولايات المتحدة ".

وشدد إسلامي: ونتوقع أن تصدر منظمة الطيران العالمية بيانًا ضد هذا العمل اللاإنساني للولايات المتحدة.
رقم : 876262
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