جنيدي: التفسيرات الأمريكية غير مقنعة ويمكن مقاضاة الجناة

وأضافت لعيا جنيدي : "إن سلوك الطائرات المقاتلة فيما يتعلق بالرحلة 1152 التابعة لشركة ماهان والتعرض لطائرة ركاب مدنية تطير في إقليم دولة ثالثة يعد انتهاكًا واضحًا لأمن الطيران، وانتهاكًا لمبدأ حرية الطيران المدني.



وذكرت جنيدي: ان‌ هذا العمل بالإضافة إلى تناقضه مع المادتين 3 و 44 من معاهدة الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) والملاحق ذات الصلة واتفاقية مونتريال لعام 1971 ، هو ينتهك مبادئ القانون الدولي.



وقالت جنيدي: "إن التفسيرات المقدمة حتى الآن غير مبررة وغير مقنعة، وبالتالي فإن السلوك الذي اقدمت عليه المقاتلات يحمل حكومتهم المسؤولية الدولية ويتيح باتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ومحكمة العدل الدولية".