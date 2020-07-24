الرئيس التركي يشارك بأول صلاة جمعة في آيا صوفيا

فقد دعي مسؤولين من دول عدة معظمها إسلامية إلى هذه الصلاة. ونشر نحو عشرين ألف رجل أمن لهذه المناسبة.



وفي إطار إجراءات الحد من انتشر وباء كورونا، قامت السلطات بقياس حرارة المشاركين الذين دعي كل منهم إلى التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية والتحلي بالصبر.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن محافظ مدينة إسطنبول علي يرليكايا، إغلاق الطرق المحيطة بمسجد "آيا صوفيا"، وذلك بسبب امتلاء الأماكن المخصصة للمصلين اليوم الجمعة في أول صلاة للمسجد بعد 86 عاماً.



وفي 10 تموز، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل "آيا صوفيا" باسطنبول من مسجد إلى متحف، ليعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيعه مرسوما يقضي بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد.