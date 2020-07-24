الصين تطالب أمريكا بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة

ونقلت مصادر صحفية عن وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين، إن الصين تحث الولايات المتحدة على تجنب "عقلية الحرب الباردة".



وفي خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي، قال بومبيو إنه يجب على واشنطن وحلفائها استخدام "طرق أكثر إبداعا وحزما" للضغط على الحزب الشيوعي الصيني لتغيير طرقه، واصفاً إياه بـ "مهمة عصرنا".



وقال بومبيو في كلمة له بمكتبة نيكسون: "لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. ربما حان الوقت لمجموعة جديدة من الدول ذات التفكير المماثل، تحالف جديد للديمقراطيات".



وأضاف أن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، والقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لها مجتمعة "كافية بالتأكيد لمواجهة هذا التحدي، إذا وجهناه بوضوح وبشجاعة كبيرة".



وبحسب مصادر صحفية قال بومبيو إن "تأمين الحريات من الحزب الشيوعي الصيني، هي مهمة الوقت الحالي". وأردف أن أحد حلفاء "الناتو" لم يدعم الحرية في هونغ كونغ بسبب مخاوفه من أن بكين ستقيد وصوله إلى سوق الصيني.