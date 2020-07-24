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الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 13:40

صحة إيران: 2489 اصابة جديدة بكورونا وتعافي212 239

صحة إيران: 2489 اصابة جديدة بكورونا وتعافي212 239
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2489 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 286 الفا و523 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات : 215 وفاة شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 15 الف و289 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك اكثر 3653 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 239 الفا و 212 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 278 الفا و 383 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 876266
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