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الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 14:54

كورونا.. فلسطين تسجل اعلى حصيلتها اليومية في الاصابات

كورونا.. فلسطين تسجل اعلى حصيلتها اليومية في الاصابات
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، الجمعة، أن إجمالي الإصابات النشطة ارتفع إلى 8710 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73 حالة.

وأوضحت أن نسبة التعافي في محافظة الخليل تستمر في الارتفاع، حيث سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 199 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طولكرم 18 حالة تعافٍ، ومحافظة بيت لحم 16 حالة، وقطاع غزة حالتي تعافٍ.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت جميعها في محافظة الخليل، بينها حالتان صباح اليوم لمواطنة 68 عاماً من بيت عوا ومواطن 54 عاماً من مدينة الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المحافظة إلى 59 حالة.

وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً مضطرداً، حيث سجلت المدينة 188 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت نسبة التعافي بشكل عام في فلسطين 29.2% ونسبة الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما لا تزال 70.2% من الإصابات نشطة.
رقم : 876272
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