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الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 14:55

سوريا: هناك فرصة استثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذه المادة

سوريا: هناك فرصة استثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذه المادة
ووفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" السورية عن بيان للهيئة فإن الحديث يدور حول إنتاج الفلدسبار من مادة السيانيت النفيليني، التي تحتوي على الفلدسبار القلوي والألوميني.
والفرصة المعلنة هي في منطقة البسيط بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري، وتحتوي المنطقة على 2.5 مليون طن من مادة السيانيت النفيليني.

وحسب بيان الهيئة فإن المادة المنتجة تملك مواصفات مناسبة للصناعة كمادة أولية بديلة عن الفلدسبار المستورد، بنسب ومعايير مختلفة، تتراوح في خلطة المواد الأولية بين 20% و40% في السيراميك والخزف، و25% في البورسلان والأدوات الصحية، وبين 15% و20% في الزجاج، وبما يمكن من تغطية حاجة القطر البالغة حوالي 75 ألف طن سنويا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير القطع الأجنبي.

وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بمرسوم تشجيع الاستثمار في حال جرى تشميلها بأحكامه، كما تعد من الأنشطة المدعومة بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.
رقم : 876273
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