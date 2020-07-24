أوروبا تتأهب لشن حرب تجارية ضد الولايات المتحدة

وقال فيل فوغان ان الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية غير مقبولة، مشيرا إلى أن غياب تسوية سيدفع الاتحاد الأوروبي لاستخدام حقوقه في فرض عقوبات

وطالبت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات الأوروبية، بعد أن استوفت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات جميع متطلبات منظمة التجارة العالمية.



وتتأهب مجموعات تجارية لتصاعد النزاع في الخريف، حين من المتوقع أن يفوز الاتحاد الأوروبي بموافقة منظمة التجارة العالمية على فرض رسومه الخاصة على سلع أمريكية ردا على دعم شركة بوينغ، والذي خلُصت المنظمة إلى أنه غير قانوني.



ويعود النزاع إلى عام 2004، عندما أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منحا دعما إلى شركتي صناعة الطائرات لديهما. وفي السنوات الثماني الماضية، كان الجدل يدور بشكل أساسي حول ما إذا كان كل طرف قد انصاع لتلك الأحكام.