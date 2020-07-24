الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 تموز 2020 ساعة 19:23

ماكرون يترأس مجلسا دفاعيا لمواجهة كورونا

وقال الناطق باسم الحكومة غابرييل آتال في وقت سابق إن الرئيس ماكرون سيترأس مجلسا دفاعيا لدراسة مسألة عودة الوباء واتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لحدوث ذلك".
ورداً على سؤال حول احتمال إعادة إغلاق الحدود في حال عاد الوباء من جديد قال غابرييل آتال، في مؤتمر صحافي عقب جلسة لمجلس الوزراء: "كل السيناريوهات مطروحة عندما تتعلق المسألة بمكافحة الوباء".

وشهدت فرنسا ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات بفيروس كوورنا حيث تم تسجيل 1062 إصابة جديدة يوم أمس الخميس وهو رقم مرتفع مقارنة مع الأيام السابقة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 179398.

وبحسب وزارة الصحة ارتفع عدد المصابين بنسبة 66 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة كما تم رصد 10 بؤر جديدة لانتشار الفيروس في أقل من 24 ساعة ليصبح عدد البؤر على كامل الأراضي 209.

ولا تخفي وزارة الصحة قلقها تجاه الأرقام الأخيرة خاصة تلك المتعلقة بارتفاع الإصابات في دور رعاية المسنين.

وفرضت السلطات الفرنسية يوم الاثنين الماضي، ارتداء الكمامة الطبية في كل الأماكن العامة المغلقة حيث يُعاقب المخالفون بغرامة مالية قدرها 135 يورو بعد أن كان ارتدائها الإجباري يقتصر فقط على وسائل النقل المشترك.
رقم : 876315
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
24 تموز 2020
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
24 تموز 2020
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
24 تموز 2020
تضييق الخناق على نتنياهو
تضييق الخناق على نتنياهو
23 تموز 2020
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم
23 تموز 2020
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي
23 تموز 2020
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
روحاني: علاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أقوى من السابق
22 تموز 2020
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
زيارة الكاظمي وفشل الرهانات
22 تموز 2020
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
ایران تنجح فی انتاج لقاح الانفلونزا للمرة الاولى
22 تموز 2020
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني
22 تموز 2020
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين
22 تموز 2020
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل
21 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس