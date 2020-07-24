أهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، اكد لودريان على وجوب تحقيق اصلاحات قبل طلب اي دعم دولي فيما اكد وزير الخاجية اللبناني عمق الازمة التي تتطلب دعما دوليا للخروج منها.



واكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: "الوضع في لبنان خطر جدا، والوضع الاقتصادي صعب، ومن الضروري السير في درب الاصلاحات وهذه الرسالة التي احملها وهي تطلعات الاسرة الدولية، ساعدوا انفسكم وفرنسا وشركائها سيساعدونكم".



فيما اكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي: "تحديات كبيرة تواجه لبنان، وان التغلب عليها مسؤولية لبنانية اساسا، واهمها تطبيق الاصلاحات الهيكلية للنظام على كافة الاصعدة ...".



الاوساط المتابعة رأت في زيارة الوزير الفرنسي انعكاسا لرغبة باريس بالحفاظـ على استقرار لبنان.



وفي سياق متصل اكد وزير الخارجية اللبناني الاسبق عدنان منصور، ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان زيارة مجاملة، وان فرنسا لا تستطيع الخروج من العباءة الامريكية.



وقال عدنان منصور ان فرنسا والاتحاد الاوروبي لا يستطيعوا الخروج من العباءة الامريكية واتخاذ قرار يعكاس القرار الامريكي.



واشار عدنان الى الضغوط الامريكية على الساحة اللبنانية والحصار المفروض عليه، بالاضافة الى قانون قيصر الذي لا يقتصر اثره على سوريا بل يمتد لكل دولة تريد التعامل مع سوريا وان لبنان ستتضرر من هذا القانون باعتبارها تقع على حدود مع سوريا.



واوضح الوزير اللبناني الاسبق انه عندما تريد دولة دعم دولة اخرى تستطيع القيام بذلك عبر وسائل عديدة ، وفيما يتعلق بلبنان فبإمكان فرنسا التواصل مع امريكا و الدول الاوروبية الاخرى من اجل فك الحصار عن لبنان او اعطاءه مجالا لعدم التقيد الكامل بقانون قيصر.



ومن جانبه قال استاذ في العلوم السياسية ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان مهمة من حيث الشكل لانها كسرت الصمت الدولي تجاه لبنان اما من ناحية المضمون فهي فارغة.



واعتبر الاستاذ في العلوم السياسية فيصل مصلح ان زيارة لودريان فارغة من ناحية المضمون لان امال التي علقها اللبنانيون على فرنسا كبيرة ولكنهم تفاجئوا بوجود السلة الفرنسية فارغة فلم يقدم لودريان اي شئ للبنان كما تم ربط تقديم المساعدات باجراء الاصلاحات على قاعدة "ساعدونا كي نساعدكم" هو امر غير وارد لان الوضع في لبنان في حالة انهيار شبه تام وهي معادلة لا يمكن ان تنفذ، بينما تسعى بلاد اخرى لتقديم مبادرات سريعة للبنان وتقديم النفط والمواد الغذائية ومنها الصين على سبيل المثال.



واشار الى ان فرنسا تتماهى مع الموقف الامريكي تجاه لبنان، وان الوزير الفرنسي عدد بعض الاصلاحات لتقديم المساعدات لكن من المحتمل عند تنفيذها ان يطالبوا باصلاحات اخرى وهكذا.

