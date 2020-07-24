أحزاب تونس قدمت مرشحين لخلافة رئيس الحكومة المستقيل

وبين المرشحين اشخاص مستقلون او تابعون لاحزاب. فيما سيعلن الرئيس التونسي عن الشخصية التي سيختارها يوم غد.



وقد رشح حزب النهضة صاحب أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان كلا من وزير التنمية الأسبق فاضل عبد الكافي والمحلل المالي والاقتصادي خيام التركي.



وتتصاعد الأزمة السياسية في تونس، بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخاخ الأسبوع الماضي، في وقت تزداد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وبدأ الرئيس التونسي، الجمعة الماضية، مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد، بعد يومين من استقالة الفخاخ إثر مطالبة الرئيس وحزب النهضة له بالاستقالة على خلفية تقارير أشارت إلى أن شركة يمتلك فيها الفخاخ أسهما استفادت من عقود حكومية.



وأمام سعيد 10 أيام فقط، تنتهي أمس الخميس لاختيار رئيس حكومة جديد، بدوره سيكون أمامه شهر واحد فقط لتشكيل حكومة جديدة، وعرضها على البرلمان للحصول على موافقته، وفي حال لم يوافق البرلمان عليها، يحل تلقائيا، وتجري انتخابات نيابية جديدة.