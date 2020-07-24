قتلى وجرحى بتجدد الإقتتال بين فصائل مرتزقة العدوان في تعز

المواجهات اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من طرفي المواجهات ومحاصرة معظم المواطنين في المنطقة وإغلاق الشوارع والمحلات التجارية.



مصدر ميداني افاد بسقوط قتلى وجرحى إثر تجدد الاشتباكات بين فصائل مرتزقة العدوان السعودي الامارتي المتمثل بمليشات حزب الإصلاح المدعوم سعوديا ومليشيات طارق عفاش وأبو العباس المدعوم إماراتيا في مدينة التربة.



واكد بان قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيا حزب الإصلاح المتمركزة في مواقع مايسمى اللواء الرابع مشاة في المدينة ومواقع جبلية محيطه بها مع أبو العباس وطارق عفاش المتمركزة في مواقع اللواء 35 في جبل بيحان المطل على التربة ومحيطها اثر إنفجار الوضع مجددا بينهم.



وتسببت المواجهات المسلحة بإغلاق للمحلات التجارية والشوارع في مدينة التربة ومنافذها وخلقة حالة هلع وخوف بين أوسط المواطنين المحاصرين جراء الاشتباكات العنيفة بين المرتزقة في أحياء المدينة السكنية وقرى المواطنين.