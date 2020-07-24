لبنان: تسجيل 3 حالات وفاة و147 إصابة جديدة بكورونا

فأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 147 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 3404 حالات".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 119 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و28 حالة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّ "حالات الشفاء الإجمالية بلغت 1666 حالة. كما أنّه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات عند 46".



وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 5824 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية".



ومنعا لتفشي كورونا قي لبنان اصدر قرارا بإعادة إقفال بعض القطاعات لمدة أسبوع.