مصر ترد على تصريحات الخارجية الإثيوبية بشأن سد النهضة

وأضاف الظواهري: "تصريحات الخارجية الإثيوبية غريبة ومستفزة"، متسائلًا في نبرة تعجب: "هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟".



وأشار إلى أنه كلما تم تشكيل اتفاق بشأن سد النهضة، سعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة، بحسب تعبيره.



ولفت إلى أن فريق التفاوض المصري كان ينتظر مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات في أطر جديدة، معقبًا: "الجانب الإثيوبي بيهد الأسس اللي كنا هنبدأ بها المفاوضات".



وعن مدى مصداقية تصريحات الخارجية الإثيوبية وإمكانية أن تكون غير حقيقية، قال عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة: "من معرفتي بالإثيوبيين، لا أستبعد أن يكون هذا الكلام قد قيل".



وعن تصريح وزير الخارجية الإثيوبي "النيل لنا"، عقب الظواهري: "كلام لا يقال من سياسي"، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما يعطي وعودا وهمية في مفاوضات سد النهضة.



وأعلنت الخارجية الإثيوبية، أمس الجمعة، أن إديس أبابا ترغب في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة، مضيفة أنها "لا تريد اتفاقًا يكبلها ويقيد حركتها".