الحكيم يتحدث عن انتخابات مصيرية وعمليات اجهاض للحكمة

وقال السيد عمار الحكيم في الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس تيار الحكمة الوطني، ان "الحكمة تعرضت للتسقيط والاجهاض لكنها صمدت ودافعت ووضحت مشروعها دون الدخول في الصراعات الجانبية.



ولفت السيد الحكيم " الى ان العقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ادارة الدولة ونحتاج الى عقد جديد يتناسب مع المتغيرات وطبيعة المرحلة".



وشدد السيد عمار الحكيم على المؤسساتية والاهتمام بالاجيال والاستفادة من خبرات رجال الجيل الاول والتأكيد على تراكم الخبرات، واصفا "الانتخابات القادمة بالمصيرية



والحكمة لابد ان تكون تيارا ولودا منفتحا على الشباب كاسرا لكل الاطر النمطية التقليدية"

وجدد وصفه لتحالف عراقيون على انه "تحالف عراقي يهدف الى دعم الدولة ومنهجها وفق رؤية محددة تغلب المصلحة العراقية على المصالح الخاصة".