اللقاح الروسي ضد كورونا في متناول اليد قبل نهاية العام؟

يحمل اللقاح اسم «Gam-Covid-Vac Lyo»، من إنتاج مركز «غاماليا» للأبحاث، وهو مركز تابع لوزارة الصحة الروسية. تم تصنيعه بطريقة مشابهة للقاح الصيني، لكن عبر استخدام نوعين من فيروس «Adenoviruse»، هما «Ad5» و«Ad26»، والذي يصيب البشر، بعكس اللقاح البريطاني الذي يعتمد على فيروس «Adenoviruse» الخاص بحيوان الشمبانزي.



تم استخدام تقنية الهندسة الجينية وتعديل الفيروسين لينتجا تيجاناً مشابهة لفيروس «كورونا» الجديد، من دون أن تكون ضارة بالإنسان. ومن ثم يطور الشخص المحقون باللقاح استجابة مناعية من ناحية الخلايا التائية «T-cells»، ومن ناحية الأجسام



المضادة «Antibodies». اللقاح حالياً ما زال في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، والتي ستنتهي في 3 آب/أغسطس المقبل. بعدها ستبدأ المرحلة الثالثة من التجارب، لتحدد أياً من نوعي «Adenoviruse» المستخدمين هو الأفضل، إذ إن المشكلة الحالية تكمن في أن المرحلة التجريبية الأولى للقاح الصيني، الذي يعتمد على



فيروس «Adenoviruse» الخاص بالبشر، بيّنت أن الأفراد الذين تطوّعوا للتجربة وكانوا قد أصيبوا من قبل بفيروس «Adenoviruse» البشري وطوروا مناعة ضده، كانت استجابتهم المناعية بعد حقنهم باللقاح تتضاءل بشكل أسرع (وجدت الصين حلاً لهذه المشكلة بعد انتهاء المرحلة التجريبية الثانية). وهذا هو سبب استخدام التجربة الروسية لنوعين من فيروس «Adenoviruse» البشري، وفق الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (صندوق الثروة السيادية الروسي الذي أنشأته الحكومة الروسية والذي يقوم بتمويل أبحاث مركز «غاماليا») كيريل ديميترييف.



يوضح الأخير، بحسب ما نقل تقرير لوكالة «بلومبرغ»، أن المرحلة الثالثة من الأبحاث ستبرهن أياً من الفيروسين هو الأفضل لاستخدامه كلقاح، والأقل احتمالية أن يكون قد طوّر أحدٌ مناعة ضده.