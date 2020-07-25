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السبت 25 تموز 2020 ساعة 08:30

كورونا يحصد المزيد من الأرواح في أوروبا وأميركا

كورونا يحصد المزيد من الأرواح في أوروبا وأميركا
و في أمريكا الشمالية وتحديدا في المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 737 وفاة و7573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المكسيك إلى 378285 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 42645.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات، بعد تراجع نسبي قبل أسبوعين.

وكانت سلطات البلاد قد أكدت سابقا أن العدد الحقيقي للمصابين بكورونا يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.

وفي الولايات المتحدة، سجلت السلطات، أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19، لليوم الرابع على التوالي.

وكانت أوائل يونيو/ تموز هي المرة الأخيرة التي سجلت فيها الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة في اليوم لمدة أربعة أيام متتالية منذ تفشي الوباء في البلاد.

في السياق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطات العالمية لدواء "رمديسفير" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي كلمة ألقاها يوم الجمعة خلال مراسم توقيع أوامر تهدف لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، قال: "ضمنت إدارتي السيطرة على 90% من المعروض العالمي لدواء رمديسفير".

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة تجاوز 4 ملايين شخص، بحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

إيطاليا.. 5 وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا المستجد

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها إزاء تفشي وباء كورونا من جديد في عدد من الدول الأوروبية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا وصل إلى 35097 حالة بعد تسجيل 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر البيان أن عدد الإصابات بالفيروس زاد بمقدار 252 حالة ليصل مجموع المصابين إلى 245338 إصابة.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة في البلاد انخفض 103 حالات إلى 12301 حالة، تتلقى 759 منها العلاج بالمستشفيات من ضمنهم 46 مريضا فقط في العناية المركزة.
إلى ذلك، أصدر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، قرارا ينص على فرض الحجر الصحي على القادمين من رومانيا وبلغاريا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.
رقم : 876382
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