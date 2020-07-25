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السبت 25 تموز 2020 ساعة 08:36

خلية بريطانية وراء عملية اختطاف الاميركية مولر في سوريا

خلية بريطانية وراء عملية اختطاف الاميركية مولر في سوريا
وفي مقابلات حصلت عليها، شبكة “أن بي سي” اعترف، الشافعي الشيخ، وأليكساندا كوتي،بمشاهدة، كايلا، في أحد معسكرات “داعش”، حيث وضعت “بغرفة صغيرة مظلمة، وكانت تشعر بالخوف”.

وقال الشيخ، إنه انه حاول ابتزاز عائلتها للحصول على فدية بعد ان حصل منها على عنوان البريد الإلكتروني.

وكان التنظيم الارهابي قد بعث رسائل إلكترونية أرسلها للعائلة، طلب من العائلة دفع مبلغ خمسة ملايين يورو، وكان الاثنان قد أنكرا في مقابلة سابقة معرفتهما بالضحية من الأساس.
والداعشيان، هما ضمن المجموعة التي تطلق على نفسها اسم، “البيتلز”، التي تورطت في إعدام نحو 27 شخصا، وقد أطلق عليهم رهائنهم هذا الاسم، بسبب لكنتهم البريطانية.

ومن بين ضحاياهم، الصحفي الأميركي، جيمس فولي، الذي قتل نحرا، في آب 2014، وظهر في فيديو دعائي، لمحمد اموازي الذي قتل في غارة بطائرة مسيرة.

وقتلت المجموعة أيضا الصحفي الأميركي، ستيفن سوتلوف، وعمال الإغاثة البريطانيين، ديفيد هينز، وآلان هينينغ، والأميركي بيتر كاسيغ،.

وألقي القبض على شفيع، الملقب بـ”جورج”، في سوريا، عام 2018، رفقة كوتي، واحتجزتهما، قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، قبل نقلهما إلى القوات الأميركية في العراق.

ويعتقد أن كايلا، قتلت في عام 2015، فيما وصفه، داعش، بأنها غارة جوية أردنية، لكن تقريرا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قال إنها ربما أعدمت بأوامر من زعيم “داعش” السابق، أبو بكر البغدادي، الذي وردت أيضا تقارير بأنه اغتصبها.

وأضاف تقرير الصحيفة أن، مولر، أعدمت بسبب معرفتها بهوية البغدادي والمتحدث باسم التنظيم آنذاك، أبو محمد العدناني.

وكانت، مولر، قد سافرت إلى حلب، وتعرضت لاعتداءات بالضرب، في الثالث من أغسطس 2013، مع صديقها، وهو مصور سوري التقت به قبل ثلاث سنوات.

واختطفها إرهابيو داعش خارج مستشفى حلب، في اليوم التالي، واحتجزوها رهينة، لمدة 18 شهرا، قبل قتلها.

وفي المقابلات الأخيرة، نأى عضوا خلية “البيتلز” بنفسيهما عن تهمة القتل، لكنهما أقرا بضرب ضحاياهما، واعترفا بتولي مهمة الاتصال بعائلاتهم.

وتعتزم وزارة العدل الأميركية نقل، الشيخ وكوتي، إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما، لكن دعوى قضائية، في بريطانيا، أخرت إجراءات النقل.
رقم : 876384
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