الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو

وخلال زيارته لمنزل الشهيد "جعفر كوهي فارق" احد شهداء حادث السفينة اللوجيستية "كنارك"، قال الادميرال خانزادي: ان القوة البحرية للجيش بتواجدها اليوم في المياه الدولية ورفعها راية الجمهورية الاسلامية الايرانية في المياه البعيدة تعد اليد الطولي للبلاد امام تهديدات العدو، وينبغي على جميع الدول الطامعة في حدود ايران ان تعلم بان قواتنا المسلحة تقف امام اي وقاحة وبلطجة بعيون ثاقبة وايمان قلبي ومعدات حديثة.



واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم ورغم كل الضغوط واجراءات الحظر الظالمة ضدها تقف باقتدار امام كل مؤامرات العدو واؤكد بفخر واعتزاز بان القوات المسلحة خاصة القوة البحرية قد بلغت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة ولن نمد يد الحاجة الى العدو ابدا.



واعتبر كل معدات العدو وتسليحاته المبهرة للاعين بانها غير فاعلة امام ايمان وقدرات كوادرنا البشرية وقال، ان الثورة الاسلامية اليوم مدينة في عزتها وشموخها لدماء الشهداء الطاهرة.