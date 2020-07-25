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السبت 25 تموز 2020 ساعة 08:50

"قسد" تعتدي على الكوادر الطبية في دير الزور

"قسد" تعتدي على الكوادر الطبية في دير الزور
العملية ادت الى اصابة عنصر "قسد" بجراح خطرة، نُقل على إثرها إلى مشفى “الفيحاء” بقرية ابريهه، ليقوم أقارب الجريح بالاعتداء على أحد أطباء المشفى، عقب ذلك جرى نقل الجريح إلى المشفى العام في البصيرة.

وقال مايسمى "المرصد السوري" أن أقارب الجريح عمدوا إلى إطلاق الرصاص على مشفى البصيرة والاعتداء على الكادر الطبي أيضاً، ثم جرى نقل الجريح عبر سيارة إسعاف إلى مدينة الحسكة ليفارق الحياة هناك متأثراً بجراحه.

يذكر أن “مشفى الفيحاء” في قرية ابريهه كان قد أُعيد فتحها يوم الأربعاء، بعد أن قام الدكتور ناصر بدران بإغلاقها بتاريخ 7 تموز، بعد تعرضه للضرب من قبل قيادي بمجلس ديرالزور العسكري وشتم العناصر لممرضة في المشفى.
رقم : 876390
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