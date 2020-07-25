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السبت 25 تموز 2020 ساعة 08:52

مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق

مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
كما أكد المغردون ان لا امريكا ولا غيرها يمكن لها الفرق بين الشعبين وان دماء هذين الشعبين اختلطت على تراب ارض الجهاد ضد داعش الوهابي.

ونشر حساب بعنوان "الشايب" صورة تجمع الشهيد سليماني والشهيد مهندس وغرد: "جاهدت معنا -واستشهدت فينا -سليماني منا اهل العراق"
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
كما نشر "أحمدي" صورة لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري" وهو يقبل جثمان الشهيد ابومهدي المهندس وكتب: "وهنا ثبتنا للعالم إننا لن نترك بعضنا ونكون دم واحد ضد كل ظالم".
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراقمغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
ونشرت "وفاء الاسدي" صورة للشهداء وغردت: "هنا دفنوا معنا شهداء وابطال من ايران"
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
كما نشر HASNAWI SALAAM صورة لقائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني وكتب: "نحن امة كتب عليها الجهاد في الميدان و الفكر لا نكل و لا نمل و النصر حليفا لنا في كل الأوقات إيران القلب و عراق الروح لا يمكنهما الفراق"
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراقمغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراقمغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراقمغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراقمغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراقمغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراقمغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
رقم : 876391
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