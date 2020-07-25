مقتل مختار منطقة واربعة اشخاص بهجوم ‘‘لداعش‘‘ في سامراء

وقال المصدر ، ان "داعش استهدف مختار منطقة سموم وأربعة أفراد آخرين في منطقة العباسية التابعة لقضاء سامراء، مااسفر عن مقتلهم".



واضاف، ان "لواء 35 حشد شعبي ارسل قوة إسناد لقطعات الشرطة الاتحادية المتواجدة في القاطع".