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السبت 25 تموز 2020 ساعة 09:01

مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا بغداء مع وزير خارجية فرنسا

مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا بغداء مع وزير خارجية فرنسا
وقال هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني لقناة (أو.تي.في) التلفزيونية: "امبارح فوجئت عندما كنا على طاولة الغداء مع الوزير لو دريان باتصال من المستشفى ويقولون إن الفحص إيجابي. فبطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما أتتني النتيجة الرسمية".

وتناول الوزير الفرنسي الغداء يوم الخميس مع مسؤولين لبنانيين، في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات لاقتصاد لبنان الذي يمر بأزمة. ولم يدل متحدث باسم لو دريان بتعليق على الفور.

وقال الهاشم في تصريحاته لقناة (أو.تي.في)؛ إنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمارك، لكنه يعزل نفسه الآن في البيت حتى يوم الاثنين قبل إجراء فحص آخر.

وقال: "النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية".

وقال مصدر في وزارة الصحة اللبنانية لرويترز؛ إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم، لكن النتيجة جاءت سلبية.

وأظهرت البيانات الرسمية يوم الجمعة أن لبنان سجل 147 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 3404 إصابات، فضلا عن 46 حالة وفاة منذ شباط/ فبراير.

وقال وزير الصحة حمد حسن؛ إن زيادة الإصابات وتسجيل ثلاث وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يشير إلى "مرحلة حرجة" قد تتطلب من السلطات إعادة فرض بعض القيود للتصدي لتفشي الجائحة.
رقم : 876397
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