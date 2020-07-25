الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 تموز 2020 ساعة 12:05

الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط

الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
واضاف روحاني اليوم السبت خلال إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، ان الشعب الايراني منذ اكثر من خمسة اشهر يعاني من فيروس كورونا واكثر من عامين يتعرض لاقسى انواع الحظر الامريكي ولكنه صامد وبكل قوة مبينا ان الشعب عانى من مشاكل اقتصادية وكذلك بالنسبة للقضايا الصحية والتباعد الاجتماعي كل ذلك جعل الشعب اكثر تحملا وصلابة .

اكد روحاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت التصدي الحاسم لهذا الوباء ضمن اولوياتها وذلك وفقا للمعايير العلمية المعتمدة عالميا.

واضاف ان كافة الاجراءات والتدابير المتخذة في هذا السياق، بما يشمل التعليمات الوقائية والصحية وايضا القيود التي فرضتها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خلال الموجة الاولى من تفشي هذا المرض حازت على تاييد الجهات المعنية .

وفي معرض الاشارة الى بدء الموجة الثانية لتفشي كورونا في ايران والعالم، اكد رئيس الجمهورية ان اللجنة الوطنية وضعت خطتين رئيسيتين لاحتواء هذا المرض في مرحلته الجديدة؛ الاولى تنص على الزام المواطنين باستخدام الكمامات في الاماكن العامة المسقفة ومراكز العمل مع اتباع كامل التعليمات الصحية، والثانية حظر التجمعات واقامة مراسم الفرح والحزن والضيافات داخل البلاد.

واضاف، ان الاحصائيات على مدى الاسبوعين الاخيرين في البلاد تشير الى بدء المنحى التنازلي للموجة الثانية في العديد من محافظات البلاد نظرا لتنفيذ هذه التعلميات المشددة.

واشار الى أن انتشار المرض سيستمر حتى نهاية العام وربما يتواصل في العام القادم ايضا، لأن من الصعب تحديد تاريخ لنهاية هذا المرض ، كما أنه قد يتضاعف مستقبلا.
وتطرق الرئيس روحاني الى أنه لم يتم التوصل حتى الآن الى علاج أو لقاح لهذا المرض ، كما أننا لم نتوصل الى شروط السلامة اللازم تحقيقها لمواجهته.

وكرر روحاني تأكيده على ضرورة رعاية المقررات الصحية التي أُبلغت الى المواطنين ، معربا في الوقت نفسه عن ارتياحه من أن وزارة الصحة والشركات المعرفية في البلاد انتجت أنواع الأدوية التي ثبت تأثيرها في علاج مرض كورونا.

وبالنسبة الى موضوع اقامة مراسم عاشوراء الحسينية (ع) في هذا العام، اكد روحاني على ضرورة احياء هذه المناسبة الدينية العظمى ودعا الى تضافر الجهود بين الشعب الايراني المؤمن والعلماء والمؤسسات الدينية المعنية في سياق اتباع التعليمات الصحية والوقائية المحددة، لتحقيق الاهداف المنشودة على غرار الانجازات المحققة في مناسبات شهر رمضان المبارك.
رقم : 876442
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
25 تموز 2020
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
25 تموز 2020
المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين
المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين
25 تموز 2020
أبعاد القلق ‘‘الإسرائيلي‘‘ من رد حزب الله
أبعاد القلق ‘‘الإسرائيلي‘‘ من رد حزب الله
25 تموز 2020
لهذا تمارس الإدارة الأميركية وباحتراف ارهاب الدولة
لهذا تمارس الإدارة الأميركية وباحتراف ارهاب الدولة
25 تموز 2020
الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو
الادميرال خانزادي: القوة البحرية هي اليد الطولى أمام تهديدات العدو
25 تموز 2020
رضائي: لن يبقى أي إجراء دون رد سواء
رضائي: لن يبقى أي إجراء دون رد سواء
24 تموز 2020
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
24 تموز 2020
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
إزاحة الستار عن جهاز الکتروني لکشف کورونا بأقل من 3 دقائق
24 تموز 2020
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة ‘‘ماهان‘‘
24 تموز 2020
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
الجعفري: أمن أوروبا من أمن سوريا
24 تموز 2020
تضييق الخناق على نتنياهو
تضييق الخناق على نتنياهو
23 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس