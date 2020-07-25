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السبت 25 تموز 2020 ساعة 12:07

قوات الاحتلال تعتقل وتعتدي على الفلسطينيين في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل وتعتدي على الفلسطينيين في الضفة والقدس
وحسب الإعلام الحربي المركزي الفلسطيني اعتقلت قوات العدو ثلاثة شبان من منطقة شارع الواد في البلدة القديمة.

وأوضحت أن قوات العدو اعتدت على الشبان الثلاثة بوحشية، حيث انهال الجنود عليهم بالضرب المبرح.

وفي بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة اندلعت مواجهات مع قوات العدو أصيب خلالها جندي صهيوني بزجاجة حارقة، كما شهد مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله مواجهات أخرى.

ورشق الشبان الجندي بزجاجة حارقة خلال المواجهات بمنطقة رأس قبسة بين بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان بأنّ جنود العدو عمدوا إلى إطلاق الرصاص والقنابل الغازية صوب الشبان والمنازل على مدخل المخيم الذي يقع بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين.

وصعّدت قوات العدو من سياسة الإبعاد للشخصيات الدينية والوطنية والمرابطين في المدينة المقدسة، كان آخرها استمرار اعتقال محافظ مدينة القدس عدنان غيث منذ أيام وتمديد اعتقاله حتى الخميس القادم.

وفي سياق آخر أقدمت قوات العدو على إغلاق حاجز "الكونتينر" المقام على أراضي بلدة السواحرة شرق القدس.

يشار إلى أنّ حاجز "الكونتنير" واحد من أكثر الحواجز إذلالا للفلسطينيين في منطقة الجنوب، وشهد العشرات من حالات الاعتقال والقتل، كان آخرها قتل الشاب أحمد عريقات قبل أسابيع، في يوم زفاف شقيقته.
رقم : 876445
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