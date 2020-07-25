نائب لبناني: عدوان امريكا على الطائرة الايرانية فعل بلطجة

واعتبر في تصريح له اليوم السبت على وسائل التواصل "أن المجتمع الدولي ​ بأسره و كل المعنيين من حكومات ومؤسسات وهيئات امام امتحان اتخاذ موقف؛ يدين العدوان، يحاسب و اشنطن يحفظ كرامة وحقوق الانسان!.