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السبت 25 تموز 2020 ساعة 12:35
عبد اللهيان :
تواجد المحتلين بالمنطقة يشكل تهديدا للأمن والسلام فيها
تعرض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية الايرانية في الاجواء السورية اثبت مجددا بان تواجد المحتلين في المنطقة يشكل تهديدا للامن والسلام فيها.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
876467
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