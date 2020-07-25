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السبت 25 تموز 2020 ساعة 12:39

قبائل المهرة اليمنية تحتشد لمنع دخول ميليشيات"الانتقالي الجنوبي"

قبائل المهرة اليمنية تحتشد لمنع دخول ميليشيات"الانتقالي الجنوبي"
ونقلت مصادر صحفية عن مصادر محلية في المحافظة أن مسلحين قبليين بالمهرة أغلقوا المنافذ الغربية للمحافظة المحاذية لمحافظة حضرموت، منعا لدخول ميليشيات المجلس الانتقالي إليها. وأوضحت المصادر ذاتها أن المسلحين انتشروا في ساحات الاحتفالات العامة بمدينة الغيضة (عاصمة المحافظة)، في خطوة استباقية لمنع إقامة تظاهرة المجلس للمطالبة بتنفيذ الإدارة الذاتية. وأضافت أن المسلحين انتشروا أيضا قرب المؤسسات الحكومية الحيوية؛ في ظل مخاوف لديهم من سقوطها تحت سيطرة المجلس.

وقررت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة -في اجتماع طارئ شاركت فيه قيادات عسكرية وزعماء قبليون بشأن تحركات ميليشيات المجلس الانتقالي- منع إقامة "أي فعاليات لأي طرف خلال هذه الفترة". ودعت اللجنة الأمنية "جميع الأطراف والمواطنين إلى عدم الزج بالمحافظة في أتون الصراعات"، مشددة على أنها لن تسمح بالمظاهر المسلحة والاستعراض بالسلاح وتخويف المواطنين وإرهابهم.

وكان المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- أعلن عزمه على إقامة فعالية له في المهرة، في حين توعدت قبائل في المحافظة ولجنة الاعتصام بمنع الفعالية.

ونظمت قبائل المهرة عرضا عسكريا بمدينة الغيضة، معلنة دعمها واستعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة، والوقوف إلى جانب قوات الجيش والأمن في التصدي لمخططات ما وصفته "بالاحتلال السعودي الإماراتي". وتوافدت قبائل المهرة إلى الغيضة، وبدأت انتشارها في المدينة، وأكدت أنها لن تسمح أبدا بالزج بالمحافظة في أتون ما وصفتها بالفوضى وتمرير مخططات ومشاريع التحالف السعودي الإماراتي وأدواته، على حد تعبيرها.

وقال رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة عامر سعيد كلشات إن ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة سقطرى من سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي عليهما لن يتكرر في المهرة. وأكد كلشات -في تصريح للجزيرة- أنهم لن يسمحوا بتنفيذ أي أهداف لأطراف خارجية في المهرة.

وصرح الناطق باسم لجنة اعتصام المهرة علي بن محامد للجزيرة بأن قبائل المهرة تداعت لصد المحاولة الانقلابية التي يعتزم المجلس الانتقالي تنفيذها، وأضاف المتحدث أن احتشاد القبائل جاء عقب استشعارها خطورة الموقف، بحكم أن المجلس الانتقالي هو فصيل انقلابي يستقدم مليشيات من خارج محافظة المهرة من أجل السيطرة على مؤسسات السلطة فيها.

وقال الناطق باسم لجنة اعتصام المهرة إن أبناء القبائل يعولون على الأجهزة الأمنية في المحافظة لردع المجلس الانتقالي، بصفته قوة خارجة عن القانون.
رقم : 876469
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