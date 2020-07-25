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السبت 25 تموز 2020 ساعة 13:53

الاحتلال هدم 2241 منزلاً فلسطينيا في النقب العام الماضي

الاحتلال هدم 2241 منزلاً فلسطينيا في النقب العام الماضي
وقال بيان للمنتدى إنه "لا يقل عن بشاعة الهدم تلك الإجراءات الوحشية التي يفرضون فيها على المواطن العربي أن يهدم بيته بيديه، بعدما كان استثمر فيه تحويشة عمره وبناه بشق النفس".

وقد ارتفع عدد الحالات التي يتم فيها الهدم بهذه الطريقة (الهدم الذاتي للمنازل) بنسبة 146% في عام 2019، مقارنة مع العام الذي سبقته".

وبحسب البيان، فإنّ الغرامات وصلت إلى 300 ألف شيكل (الدولار يساوي 3.4 شيكل) مقابل كل منزل يهدم، وبناءً عليه فضّل 88% من السكّان هدم منازلهم بأنفسهم وتجنّب الغرامات الباهظة ودخول قوات الشرطة المسلّحة إلى القرية.

وقال "منتدى التعايش" إن المؤسسة الحكومية الصهيونية المسماة "سلطة تطوير النقب" بدأت في عام 2018 استخدام طائرات مسيرة لتصوير القرى مسلوبة الاعتراف وتحديد المباني ما أدّى إلى تخفيف جولات مفتشيها في القرى مسلوبة الاعتراف، ورغم ذلك وصلت الاقتحامات والسياسات الاستفزازيّة إلى 3158 جولة.

وفتحت سلطات الاحتلال ملفّات جنائيّة لأصحاب بيوت عربية في النقب أعلى بنسبة 15.8 في المائة عن العام الذي سبقه.
رقم : 876478
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