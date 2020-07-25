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السبت 25 تموز 2020 ساعة 14:12

اخر احصائيات فيروس كورونا في ايران

اخر احصائيات فيروس كورونا في ايران
وفي تصريحها اليوم السبت حول اخر حصيلة انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) على صعيد البلاد، اشارت السيدة لاري الى تسجيل 2316 اصابة جديدة بهذا الفيروس وفقا للنتائج المخبرية القطعية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المصابين الى 288 الفا و839 شخصا في ايران.

كما اعربت عن سعادتها بالقول، ان اجمالي عدد المتعافين من هذا المرض على صعيد البلاد بلغ لحد الان 251 الفا و319 شخصا، حيث غادروا المستشفيات والمراكز العلاجية؛ مشيرة في الوقت نفسه الى ان 3670 شخصا من المصابين يخضعون للعناية المشددة نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

وحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ايضا، ان اجمالي عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا داخل البلاد بلغ لحد اليوم مليونين و302 الفا و634 شخصا.
رقم : 876480
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