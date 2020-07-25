العراق.. الداخلية تأمر بتوزيع منح تشمل هذه الفئات

وقالت الوزارة في بيان، إنه تثميناً للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء والجرحى، فقد وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإرسال لجان خاصة من قبل مديرية شؤون الشهداء والجرحى لتوزيع المنح كوجبة ثانية على المستحقين غير المستلمين سابقاً في المحافظات كافة.



وأضافت أن المديرية شرعت بالتوزيع في محافظات ميسان والأنبار والديوانية، وستتم المباشرة بتوزيع منح أخرى في باقي المحافظات لذوي الشهداء والجرحى.



ومن جهة أخرى، اكد مصدر امني اعتقال 4 من ابرز المطلوبين على يد شرطة الانبار بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من منطقتي قضاء هيت وزنكورة غربي مدينة الرمادي.