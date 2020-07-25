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السبت 25 تموز 2020 ساعة 17:23

الجعفري: اعتراض الطائرة الايرانية جريمة وانتهاك لإتفاقية شيكاغو

وقال الجعفري : إنهم لم ينتهكوا السيادة السورية فحسب، بل انتهكوا اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي والقوانین الدولية أيضا.

وأضاف: للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يهددوا فيها طائرات ركاب إيرانية.. لقد قاموا بإسقاط طائرة إيرانية فوق الخليج الفارسي في 3 يوليو 1988 ، مما أسفر عن استشهاد 290 راكبا.

واضاف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة: لا أريد أن أتنبأ برد فعل الحكومة الإيرانية، ولكن لا ينبغي تجاهل هذا الحادث، انما يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

يذكر أن طائرة إیرباص 310، تابعة لشركة ماهان الإيرانية كانت في رحلة لها من طهران إلى بيروت مساء الخميس اعترضتها مقاتلتان أمريكیتان من طراز F-15 se، فوق الأجواء السورية، مما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة، مما إدى الى اصابة بعض الرکاب على متن الطائرة، وواصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت لاحقا.

وأكد الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أمس الجمعة، أن إنجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية سوريا يتطلب من مجلس الأمن تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه، لضمان الالتزام التام بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وإنهاء الاحتلال الأجنبي، ومواصلة مكافحة الإرهاب، والرفع الفوري للإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري.

ومن جهته، شجب السفير السوري في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور عدنان محمود، العمل الارهابي الذي قامت به المقاتلات الاميركية باعتراض الطائرة المدنية الايرانية في الاجواء السورية، واصفا اياه بتجسيد ملموس لنهج الارهاب الامريكي في استهداف حياة المدنيين بما فيهم الاطفال والنساء في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني.
رقم : 876507
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