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السبت 25 تموز 2020 ساعة 19:08
بكامل الصلاحيات...

العراق يخصص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا

العراق يخصص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا
وذكرت القيادة في بيان لها اليوم السبت 25 تموز 2020، أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ.

وأضاف البيان أن حجم القوة الأمنية المخصصة يكون حسب طبيعة كل منفذ، لافتا إلى انه تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي.

وأوضح ان المنافذ البحرية هي ( أم قصر الشمالي ، أم قصر الجنوبي ، أم قصر الأوسط ، خور الزبير )، اما المنافذ البرية ( الشلامجة ، بدرة ، المنذرية ، سفوان ، القائم ، طريبيل ، الشيب ، زرباطية ، أبو فلوس ، عرعر ).

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى انه بذلك أصبحت هناك عشرة منافذ برية وأربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمركي، وأن هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أفاد في وقت سابق، بان قرار رئيس الوزراء بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبينا ان تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ الحدودية مستقبلا.

كما قد اعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة أن القوات الإسبانية العاملة فى العراق ستغادر البلاد بعد انتهاء مهامها وانه سيتم تسليم مواقع أخرى من قيادة التحالف الدولي.
رقم : 876525
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